Mundo Deportivo verso Celta Vigo-Barcellona: "Test campionato"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo, in vista della sfida di questa sera tra il Celta Vigo e il Barcellona titola: "Test campionato". Lo stadio Balaidos è sempre stato ostile ai catalani che dunque stasera dovranno provare ad andare oltre per avvicinarsi ancora al titolo. Valverde pronto al turnover, lascerà fuori Busquets, Iniesta e Piqué in vista della finale di Copa del Rey di sabato prossimo contro il Siviglia.