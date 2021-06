Nainggolan al Messaggero: "Italia-Belgio non la giocherei. Troppi sentimenti"

Radja Nainggolan parla al Messaggero: "Italia-Belgio non la giocherei. Troppi sentimenti". Radja, un belga che ha è da tanti anni in Italia, non sa per chi tifare: "Starò davanti alla tv con la sciarpa del Belgio ma simpatizzo per entrambe le squadre, faccio il tifo per loro in parallelo". Nainggolan non sa scegliere: "Sono sincero: questa non è la mia partita, troppi sentimenti in ballo. Di solito queste gare non le gioco mai bene come vorrei, come quando devo giocare contro la Roma o contro il Cagliari". Il Ninja ha parlato anche del confronto tra le due squadre: "Forse il Belgio ha più individualità. Mi piace l'Italia, gioca bene e sa anche soffrire".