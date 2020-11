Napoli, 0-3 con la Juve e -1 in classifica. Il Mattino: "De Laurentiis attacca"

vedi letture

"De Laurentiis attacca", titola stamane Il Mattino nel giorno in cui si pronuncerà la Corte d'Appello sul ricorso contro lo 0-3 a tavolino subito dal Napoli per il match contro la Juventus. Alle 15.30 gli uffici apriranno virtualmente: inizierà una videoconferenza con il Napoli collegato dalla sede della Filmauro, con De Laurentiis accompagnato dall'avvocato Grassani. Da capire come gli eventi delle ultime ore possano influenzare le cose: l'ASL toscana ha infatti impedito ai giocatori della Fiorentina di lasciare la bolla per raggiungere le nazionali. Il patron azzurro spiegherà la situazione di quel weekend, con una documentazione fitta. Già in serata potrebbe arrivare la sentenza: però potrebbe anche tardare uno o due giorni.