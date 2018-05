Napoli, accusa De Laurentiis agli arbitri non lesiva: nessun fascicolo

"Da parte mia le affermazioni di Aurelio De Laurentiis non sono meritevoli di alcun commento. C’è la Procura federale: se vuole potrà valutarle", ha detto ieri Marcello Nicchi, presidente dell’Aia, a Radio Sportiva. L'accusa del presidente del Napoli agli arbitri, però, secondo la Gazzetta dello Sport non è stata ritenuta lesiva dalla Procura e non ci sarà quindi nessun fascicolo aperto a carico di De Laurentiis.