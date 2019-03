Napoli, Ancelotti a Repubblica: "L'egemonia Juve non durerà a lungo"

© foto di Tommaso Bonan

"L'egemonia Juve non durerà a lungo". Questo il titolo dell'intervista realizzata da Repubblica col tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti. "Quindici punti di distacco dalla Juve sono troppi, ma quest'egemonia diminuirà e ad approfittarne dovremo essere in primis noi", le parole in evidenza in prima pagina.