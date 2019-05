Napoli, bomba del Corriere dello Sport Campania: "Lozano, è fatta"

"Lozano, è fatta!". Con questo titolo il Corriere dello Sport Campania apre in prima pagina dedicandosi chiaramente al mercato del Napoli. Il quotidiano fa sapere che l'operazione per l'attaccante messicano si sta per chiudere: al PSV andranno 40 milioni di euro e già ci sarebbe l'accordo con Mino Raiola per un contratto di cinque anni.

Decide Ancelotti - Il giocatore piace molto a Carlo Ancelotti, che ha avuto l'occasione di vederlo da vicino nel corso del Mondiale dello scoso anno, in cui l'attuale allenatore azzurro era impegnato a commentare le partite del Messico per la tv di Stato. Presto ci saranno le firme e il quotidiano romano fa sapere che a scegliere el Chucky è stato proprio Carletto.