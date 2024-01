Napoli, c'è il piano B a Dragusn. Il Mattino: "Si pensa a Buongiorno"

Radu Dragusin è il nome principale nella lista della spesa del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che cerca rinforzi in difesa e ha individuato il romeno del Genoa come principale candidato a rinforzare la squadra. La concorrenza, però, è spietata: il costo del cartellino è alto, oltre venti milioni, e soprattutto il Tottenham in Inghilterra rischia di essere un osso duro da battere.

Occhi al piano B

Per questo in casa Napoli si è già aperto ad un potenziale piano B, come scrive Il Mattino. Il nome più caldo è quello di Alessandro Buongiorno del Torino, capitano e leader della squadra di Juric, valutato a sua volta 25 milioni. Una cifra ritenuta troppo alta dal Napoli, che però stima il ragazzo e lo tiene in grande considerazione. Scende invece la candidatura di Eric Dier del Tottenham, che senza decreto crescita ha uno stipendio insostenibile. Intanto, oltre alla difesa, il Napoli pensa al centrocampo e secondo il quotidiano avrebbe proposto Diego Demme alla Fiorentina, in cambio di Antonin Barak.