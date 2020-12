Napoli, caccia al 3° successo di fila. Corriere del Mezzogiorno: "La ricerca della continuità"

Tre vittorie di fila in campionato il Napoli è riuscito a collezionarle una sola volta, ad inizio stagione, battendo Parma, Genoa e Atalanta in fila. In mezzo c'è stato il caso Juventus-Napoli, ufficialmente una sconfitta per gli azzurri (per ora), per cui di fatto mai sono stati centrati i tre successi consecutivi. Vuole riuscirci oggi con la Sampdoria Rino Gattuso, dopo aver schiantato Roma e Crotone con due poker. "La ricerca della continuità", titolo il Corriere del Mezzogiorno che si sofferma su questo tema.