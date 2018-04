Napoli-Chievo, Il Mattino: "La sfida di Giaccherini l'incompreso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Dalla panchina ai gol con il Chievo, la sfida di Giaccherini l'incompreso". Questo il titolo che Il Mattino propone nelle sue pagine sportive, in merito al calciatore che a gennaio ha salutato il Napoli per trovare spazio alla corte di Maran. Domenica Giaccherini farà visita agli azzurri al San Paolo, mentre il quotidiano sottolinea come sia ottimo il rapporto con gli ex compagni, in maniera particolare con Insigne ma praticamente con tutti. C'è grande feeling anche con la tifoseria, oltre un legame fantastico con la città.