Napoli col PSG, il Corriere del Mezzogiorno: "Il ritorno del Matador"

© foto di Bonan

"Il ritorno del Matador". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che in prima pagina dedica spazio all'esito del sorteggio di Champions League. Per il Napoli girone di ferro con PSG, Liverpool e Stella Rossa. L’indice di difficoltà è altissimo, ma lo è anche quello della bellezza. Il Napoli in Champions ha conquistato la vetrina più affascinante, quella per cuori forti e menti esperte. Il sorteggio ha riservato ad Ancelotti, ciò che merita. E l'amico dell'estate è diventato il nemico.