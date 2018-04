Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "ADL: Caro Sarri, ti aspetto"

Tra De Laurentiis e Sarri non c’è ancora accordo, ma condividono che non sia ancora il momento d’accelerare sulla trattativa per il rinnovo, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno facendo il punto dopo le dichiarazioni di ieri di De Laurentiis: "Il problema è importantissimo ma di secondaria importanza rispetto alle partite. Sarri ha un contratto fino al 2020, il rinnovo gli è stato già proposto. Noi ci siamo incontrati a gennaio in Toscana. Quando vorrà firmare, anche con eventuali modifiche da lui richieste per le quali siamo sempre disponibili al negoziato, noi siamo qua", ha dichiarato De Laurentiis che - si legge - sa di non avere pieno possesso della trattativa a causa della clausola rescissoria di 8mln, ma ha già proposto un nuovo contratto senza clausola di circa 3mln più bonus con l’allenatore azzurro che chiede di più, oltre i 4mln.