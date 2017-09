Napoli, Corriere del Mezzogiorno: “Certezza Ghoulam, stretta sul contratto”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Nizza il colloquio telefonico con De Laurentiis, la cessione di Strinic è il segnale positivo: non c’è ancora l’accordo complessivo ma la strada è tracciata per il rinnovo di Ghoulam. Non c’è l’accordo complessivo con i fratelli di Ghoulam, aiutati prima da Moggi e Sommella e poi da Mendes, ma l’intesa è stata impostata per un contratto fino al 2022 con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro (valida solo per l’esterno) ed un ingaggio di 2,5 milioni a stagione più bonus, riporta il Corriere del Mezzogiorno. Si è mosso il presidente De Laurentiis che ha avuto con Ghoulam un colloquio telefonico dopo la sfida contro il Nizza per cercare di sbloccare la situazione.