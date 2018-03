Napoli, Corriere del Mezzogiorno: “Difesa migliorata rispetto a un anno fa”

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sfida sul tavolo dello scudetto per il Napoli è segnare di più, l’unico confronto negativo con la scorsa stagione è sui gol fatti, sono cinque in meno quelli in campionato rispetto ad un anno fa. Il Napoli nel corso degli ultimi anni ci ha abituati al “luna park”, a brillare più sul piano offensivo che su quello difensivo, dove sono emerse di solito le differenze con la Juventus dominatrice negli ultimi sei campionati, riporta il Corriere del Mezzogiorno. Gli azzurri hanno subito tredici reti in meno rispetto ad un anno fa, stanno raggiungendo l’obiettivo di migliorare la fase difensiva dichiarato da Sarri sin dal ritiro di Dimaro.