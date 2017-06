Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Alla Filmauro l'incontro per Reina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra De Laurentiis e Reina faccia a faccia per far accelerare il mercato azzurro, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno. ADL farà ritorno in Italia e per prima cosa si occuperà del caso Reina, diventato un tormentone. Il faccia a faccia con l'agente Quilon potrebbe quindi esserci domani a Roma e ADL proverà ad accontentarlo sul contratto, ma di certo non lo libererà o cederà ad altre squadre.