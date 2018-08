Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Ancelotti: qui per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli esperimenti sono finiti: il campo ora dirà se il Napoli di Ancelotti è pronto o avrà bisogno di tempo, scrive il Corriere del Mezzogiorno presentando la sfida dei partenopei sul campo della Lazio. Ancelotti s'è presentato con tranquillità, misurando le parole, non senza sorrisi come nel suo stile: "Non mi stanco mai di vincere e sono venuto qui per questo anche per i tifosi che aspettano successi. A De Laurentiis ho chiesto di trattenere i big e lui mi ha accontentato, anche facendo sacrifici".