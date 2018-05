Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Certezze future: Milik e Zielinski"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Certezze future: Milik e Zielinski, titola nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno facendo il punto sui due polacchi. Risorse fresche che mettono in difficoltà Sarri - si legge - sulla conferma dei titolarissimi anche in queste ultime gare. I due sono spinti anche dall’entusiasmo per la pre-convocazione ai Mondiali, anche se Milik da tempo è tra i più brillanti, come dimostrano i numeri: dal suo rientro in campo contro il Genoa, il Napoli ha segnato in otto partite undici gol, di cui nove con Milik sul terreno di gioco nonostante non abbia mai avuto la possibilità di giocare una gara intera.