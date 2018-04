Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Due re in disgrazia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il cammino a specchio dei due re in disgrazia, titola nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno nell'avvicinamento alla sfida tra Napoli e Juventus. Il riferimento è a Mertens e Higuain, ex compagni in maglia azzurra, spesso in vacanza insieme, ora solo avversari e con rapporti non più idilliaci complice la rivalità sportiva. Due protagonisti che attraverso un periodo non favorevole: il belga è a secco dal 3 marzo, sei partite, il Pipita non segna dal 14 marzo con l'Atalanta e sono sette partite compresa anche la Champions. Un cammino a specchio con Mertens a quota 17 gol in 33 partite, un gol ogni 161' e sei assist contro i 15 gol in 30 partite di Higuain con un gol ogni 162' e sei assist.