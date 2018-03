Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Gara spostata, tifosi arrabbiati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro il Sassuolo si giocherà alle 18, i tifosi si arrabbiano, titola il Corriere del Mezzogiorno nelle pagine sportive per analizzare lo spostamento della gara per decisione dell'Osservatorio. Inizialmente prevista per le 15, la gara è stata spostata per evitare incroci tra tifosi del Napoli e quelli della Roma (giallorossi giocheranno a Bologna alle 12.30). Decisione che non fa una piega - si legge - ma che ha fatto arrabbiare i tifosi, costretti a cambiare i piani di viaggi con l'ultimo treno per Napoli previsto per le 19.