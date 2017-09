Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Insigne e Mertens, gemelli diversi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Insigne e Mertens, gemelli diversi", titola nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno raccontando le diversità dei momenti dei due azzurri con le rispettive nazionali. Insigne con la 10 al Bernabeu finisce nella disfatta della nazionale di Ventura, non riuscendo ad illuminare il gioco come fa con l'azzurro del Napoli. Mertens invece conserva il vizio del gol, pur spostandosi di nuovo sull'esterno, contro Gibilterra che viene demolita per 9-0. Il belga del Napoli però è pronto a lasciare il segno anche stasera contro la Grecia per ipotecare il primo posto nel girone. Bene anche Hamsik che ha trascinato la Slovacchia ad una vittoria fondamentale contro la Slovenia col gol-vittoria nato dopo una traversa del capitano del Napoli. Sorride anche Maksimovic, titolare nella difesa a tre della Serbia che è in testa al girone D, così come Hysaj e Chiriches che vincono con Albania e Romania. Disfatta invece per la Polonia di Milik e Zielinski e l'Algeria di Ghoulam che è praticamente tagliata fuori.