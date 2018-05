Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "La risposta del campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La risposta del campo. Il Corriere del Mezzogiorno apre così le pagine sportive, sottolineando che il campionato del Napoli ha ancora molto da dire, anche se non per l'esito finale. Sarri insegue il record di punti (87) e può dare la prima risposta a De Laurentiis, che ha criticato la sua gestione della rosa, chiedendo spazio alle seconde linee o di sperimentare chi non ha minuti, in un San Paolo gremito contro Mazzarri, amato all'epoca dai tifosi proprio come Sarri e che alla fine decise di restare un altro anno. Pur criticandolo, il presidente gli ha ribadito anche la stima e la volontà di proseguire insieme, tramite anche il rilancio a 3mln di euro più 1 di bonus.