Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "La sfida di Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida di Ancelotti, squadra che vince si può cambiare, titola nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il tecnico ha in mente di modificare la formazione vittoriosa con Lazio e Milan. L’armonia del gruppo, la consapevolezza che tutti siano pienamente coinvolti nella causa sono le risorse essenziali per puntare al successo, come sottolineato in conferenza da Ancelotti che dovrebbe lanciare Diawara al posto di Hamsik, per la densità che la Sampdoria ha tra le linee giocando col trequartista, e Verdi con i suoi movimenti a tagliare verso l'interno a destra per Callejon non avendo i blucerchiati esterni alti da fronteggiare. Qualche dubbio anche in difesa con Chiriches che insidia Albiol.