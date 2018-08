Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Re Carlo e l'amico Rino"

"Re Carlo ed il suo amico Rino", titola nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno per raccontare le parole di Ancelotti alla vigilia della sfida col Milan. "Lasciamo stare le mozzarelle da regalare a Gattuso ( ne aveva parlato l’allenatore rossonero poco prima in conferenza, ndr ), abbiamo una partita delicata contro il Milan. Da vincere, e conta soltanto questo" le parole del tecnico del Napoli, espresse con padronanza, sicurezza e serenità, in vista di una sfida che è un concentrato di emozioni anche se la testa è focalizzata sull'obiettivo: "Un’altra vittoria dopo quella contro la Lazio accelererebbe il processo di avvicinamento al gradino più alto del campionato. Scudetto? Ci sono le utopie e i sogni, credo che questa squadra sia autorizzata a sognare. Per ciò che ha fatto l’anno scorso, arrivando a quattro punti dalla Juventus. Manca poco e spero di poterlo dare io".