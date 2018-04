Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Restare in corsa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Restare in corsa, titola il Corriere del Mezzogiorno per presentare la sfida del Napoli in casa contro il Chievo. La Juventus ieri è scappata a +7, il distacco più ampio dall'inizio del campionato, ed i partenopei devono rispondere dopo una sola vittoria nelle ultime quattro gare, come non accadeva dal novembre 2016. Out Albiol e Jorginho, Sarri schiererà Chiriches e Diawara ed a centrocampo il ballottaggio è tra Allan e Zielinski perché il tecnico è consapevole che il Chievo si chiuderà e ci sarà bisogno di velocità e qualità nel palleggio. A gara in corso è pronto all'occorrenza anche Milik.