Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Sarri, quasi addio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quasi addio, titola nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno sul futuro di Maurizio Sarri. Nonostante gli incontri positivi con De Laurentiis, sullo sfondo resta la volontà di cambiare. L’offerta del Chelsea non è soltanto una suggestione giornalistica - si legge - anche se a decidere il futuro di Antonio Conte dovrebbe essere la finale di FA Cup. Per liberare conte serve è un’operazione onerosa, di circa 20 milioni di euro, che vanno sommati alla clausola risolutiva di 8 milioni di Sarri. De Laurentiis ad ogni modo s'è cautelato contattando Ancelotti, tecnico in grado di riportare entusiasmo in città in caso di addio del tecnico.