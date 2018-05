Napoli, Corriere del Mezzogiorno titola: “Avanti con o senza Sarri”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interrompe il lungo silenzio, Aurelio De Laurentiis. Ed è stata soprattutto una questione di stile. Gridare allo scandalo rispetto ad alcune decisioni arbitrali e, soprattutto, attribuire alla partita Inter- Juventus la colpa della débâcle del Napoli (il giorno dopo) a Firenze non gli era sembrato opportuno. E, dal suo punto di vista, neanche giusto. Piuttosto, a distanza di una settimana, ammette, “che se la squadra è crollata al Franchi è perché non aveva più carburante, abbiamo anticipato il ritiro e durante la stagione non sono stati utilizzati tutti i 25 giocatori della rosa”.

De Laurentiis non vive certo una realtà parallela e non gli sono sfuggite le dinamiche delle ultime settimane. “Ci stiamo guardando intorno già dal mese di ottobre, in Italia ma anche in Europa. Non ci faremo trovare impreparati. Giampaolo è un profilo interessante, così come lo è Simone Inzaghi. Di soluzioni ce ne sono tante, bisognerà soltanto fare la scelta giusta. Andremo avanti, con o senza Sarri”.