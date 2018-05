Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Tutto dipende dal futuro di Sarri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il ciclo è finito? Tutto ruota attorno alla scelta di Sarri", scrive questa mattina Il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli si avvia a chiudere un ciclo: il futuro di Sarri è incerto, mentre Reina è già del Milan. L'allenatore ha un contratto, ma ha già detto che saranno le motivazioni a fare la differenza. Se avesse la possibilità di allenare in un club estero, la Premier in particolare, accetterebbe la sfida. Per lui va pagata una clausola di otto milioni, certo. E queste ultime tre settimane saranno importantissime anche sul fronte delle offerte che arriveranno eventualmente al club.