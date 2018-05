Napoli, Corriere della Sera: "Il vecchio amico Mazzarri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra il Napoli ed il record di punti c'è il vecchio amico Mazzarri, scrive il Corriere della Sera per presentare la sfida dei partenopei in casa contro il Torino. Il giorno dopo l'uscita di De Laurentiis che non è stata gradita da Sarri per le critiche alla gestione della rosa. Il tecnico pensa al campo, nonostante non abbia più l'assillo di duellare punto a punto con la Juve, per raccogliere altre gratificazioni come il record di punti della storia del club (87) che è ad un passo. Poi verrà il tempo del contratto e delle clausole. C'è da battere il Torino, con la spinta del San Paolo gremito.