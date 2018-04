Napoli, Corriere della Sera: "San Paolo pieno per Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La classifica non va guardata, sette punti dalla Juventus rischiano di essere troppi per continuare a coltivare la speranza, scrive il Corriere della Sera nelle pagine sportive per presentare la sfida del Napoli contro il Chievo. La squadra di Sarri deve trovare il sistema per restare in corsa - si legge -, ristabilendo la distanza di sicurezza (-4) nella marcia di avvicinamento allo scontro diretto del 22 aprile. Tutto passa dalla sfida al Chievo in un San Paolo pieno nonostante gli ultimi risultati, quasi come a dare anche un segnale a Sarri, indeciso se continuare o meno l’avventura sulla panchina azzurra.