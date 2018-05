Napoli, Corriere della Sera: "Sarri, c'è il Chelsea nei suoi pensieri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri non dice ancora se resta o meno. Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera perché sa di essere l'uomo prescelto da Abramovich per il dopo Conte, ma con una variabile: se il Chelsea vincesse la finale di Fa Cup, il club ci penserebbe ancora prima di liberarsi da Conte per andare sul tecnico del Napoli per un'operazione complessiva da 30mln, clausola compresa. De Laurentiis sa di non avere più argomenti, dopo aver proposto il raddoppio dell'ingaggio e innesti di qualità, oltre ad aver rasserenato il rapporto negli ultimi incontri.