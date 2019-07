Napoli e Betis su Fekir, la prima de L'Equipe: "La grande incertezza"

"Fekir, la grande incertezza". L'Equipe, nella sua prima pagina di oggi, dedica poco spazio al calcio, concentrandosi in particolare sul Tour de France. Non manca, comunque, un riferimento al futuro ancora del tutto incerto di Nabil Fekir. L'attaccante dell'Olympique Lione è al centro infatti di un vero e proprio caso di mercato: il Napoli per lui sembrava fare sul serio, ma nelle ultime ore il Betis ha rilanciato e già oggi potrebbe chiudere così un colpo importantissimo. Salvo nuovi, possibili, colpi di scena...