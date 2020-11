Napoli e il ko a tavolino con la Juve. Corriere dello Sport: "Tutti con Aurelio"

vedi letture

"Tutti con Aurelio", titola oggi il Corriere dello Sport a proposito della sconfitta a tavolino contro la Juventus: "La partita fantasma, quella che non s'è giocata in campo - si legge - l'hanno trasformata in un collante o semmai in un solvente che ha sciolto le distanze del passato e ha lasciato che due anime diverse e distanti aderissero tra loro: la Napoli che scruta nell'orizzonte terso, convinta che la giustizia sia seriamente eguale per tutti, sta con Aurelio De Laurentiis, e lascia che adesso certe frasi, suonate come un'offesa, vengano cancellate dal Con o dal TAR o dal Consiglio di Stato".

Il Napoli, assicura il quotidiano, ha un carteggio che raccoglie i passaggi di quel weekend in cui dovette rispettare un invito di due ASL, preoccupate dalla presenza di tre casi di una squadra che era appena stata a contatto con il focolaio del Genoa: "Si ricomincia, adesso, al CONI, ed è l'ultimo gioco di una partita che ha un'importanza rilevante, a modo suo può fare giurisprudenza, risistemando i confini tra la Giustizia Sportiva e quella dello Stato".