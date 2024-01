Napoli, ecco Pasquale Mazzocchi. Il Mattino: "Rimane l'asse caldo con la Salernitana"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola ha evidenziato anche le mosse di mercato del Napoli, che ha finalmente accolto Pasquale Mazzocchi. Il difensore è arrivato dalla Salernitana per tre milioni di euro, con lo scopo di ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Per il terzino si tratta del coronamento di un sogno, visto che farà ritorno nella sua città natale dopo anni di gavetta. L’asse caldo con la Salernitana riguarda anche Zerbin, Gaetano e Demme, richiesti dal club di Iervolino.

D’altro canto gli azzurri hanno bussato alla porta per Dia, tuttavia in ottica estiva sebbene ci sia una fitta concorrenza di West Ham e Eintracht pronti a sborsare 16 milioni già a gennaio. Il Napoli però non vorrà fermarsi soltanto a questo colpo, visto che sta spingendo forte anche con l’Udinese per Lazar Samardzic. Per la difesa è in dirittura d’arrivo Vitik ma piace sempre Dragusin, anche se sul taccuino dei campani ci sono pure i nomi di Dier, Chalobah e Sarr.