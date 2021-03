Napoli, fuori casa è allarme difesa. Il Mattino: "19 reti subite in trasferta nel 2021"

La difesa del Napoli viaggia a due velocità in questo 2021: praticamente perfetta al Maradona, fragile e vulnerabile in trasferta, dove l'ultima vittoria risale al dieci gennaio scorso. Dall'inizio dell'anno sono stati addirittura diciannove i gol incassati lontano dalle mura amiche, senza contare i due della Supercoppa contro la Juventus. I rientri di Manolas e Koulibaly saranno dunque fondamentali, come evidenzia Il Mattino, per registrare gli automatismi in vista del rush finale di campionato.