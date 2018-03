Napoli, Gazzetta: “Insigne è diventato grande e spaventa San Siro”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non ha alternative, la capolista: per competere fino in fondo con la Juve, dovrà battere l’Inter, stasera. Non ci sono calcoli da fare, occorrono i tre punti e tocca al tridente offensivo provare a sorprendere Handanovic per il colpo grosso. Nello stadio milanese, Insigne è stato spesso protagonista, ma nelle sfide col Milan: in 4 gare giocate, ha rifilato ben 3 reti ai rossoneri. Nessuna all’Inter al Meazza, scrive La Gazzetta dello Sport. Una lacuna, che l’attaccante della Nazionale tenterà di colmare stasera: lui solo sa quanto sarebbe importante sbloccarsi in quest’occasione, col suo Napoli un tantino in difficoltà dopo le quattro sberle prese dalla Roma. Il confronto si preannuncia teso, l’una e l’altra squadra hanno delle motivazioni importanti per giocarsela fino in fondo.