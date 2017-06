Napoli, Gazzetta: "Biennale per Reina, ma è battaglia sulle cifre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis farà ritorno a Roma da Los Angeles per definire la situazione Reina che finora ha bloccato l'operatività del club azzurro. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta dell'incontro (forse già martedì) con Quilon: il Napoli ribadirà la disponibilità di rinnovare fino al 2019, magari inserendo una clausola rescissoria bassa per favorire una separazione l'anno prossimo, ma sarà battaglia tra le cifre perchè Reina chiede un biennale da 4mln complessivi ed il Napoli intende spalmare gli attuali 2,9mln. Da capire - si legge - se ADL ha ancora fiducia in Reina perchè una sua permanenza farebbe risparmire i soldi per un sostituto e darebbe il via a Giuntoli per chiudere le altre operazioni.