Napoli, Gazzetta: "Come cambia Ancelotti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come cambia Ancelotti, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando che il tecnico non ha ufficializzato le novità che proporrà con la Sampdoria, ma tutto lascia pensare che stasera Diawara e Verdi partiranno dal primo minuto al posto di Hamsik e Callejon. Ed un motivo c'è, come lui stesso ha spiegato: "È importante motivare il gruppo, per intero. Non cambio per demerito di qualcuno o per le difficoltà della partita".