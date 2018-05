Napoli, Gazzetta dello Sport: "500 volte Hamsik"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

500 volte Hamsik, Napoli nel cuore, titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne, raccontando del nuovo traguardo del capitano azzurro che domani festeggerà le 500 presenze con il Napoli. Una cifra monstre - si legge - per un calcio che non conosce quasi più le bandiere. 500 gettoni in azzurro e record assoluto di presenze in campionato raggiungendo le 394 di Juliano che supererà domenica prossima con il Crotone. Con Juliano però per il momento condivide anche l'amarezza di non aver vinto lo Scudetto, ma lo slovacco potrà riprovarci dalla prossima stagione, anche se l'opportunità Cina - si legge - continua a stuzzicarlo.