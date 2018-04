Napoli, Gazzetta dello Sport: "Hamsik, un record per Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hamsik, un record per Napoli. Così nelle pagine interne titola la Gazzetta dello Sport per evidenziare il traguardo del capitano dei partenopei che contro il Chievo arriverà a 388 gare in serie A, superando come presenze in serie A in azzurro Beppe Bruscolotti, il capitano per definizione. Hamsik riceverà la standing ovation dei 45mila previsti al San Paolo: la gente ne ha apprezzato nel corso degli anni la fierezza con la quale ha scelto di restare in azzurro rinunciando a più di una lusinga. A tentarlo negli anni Milan e Juventus, ma Hamsik non ne ha voluto sapere di lasciare la città che l'ha adottato e dove stanno crescendo i suoi figli. Nell'armadio però dovrà fare presto spazio: oltre alla maglia del sorpasso su Maradona come gol in azzurro, se dovesse giocare tutte le partite che restano il 20 maggio batterà il record assoluto di presenze in campionato che appartiene a Juliano (394).