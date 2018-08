Napoli, Gazzetta dello Sport: "La sfida di Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La sfida di Ancelotti". Così la Gazzetta dello Sport titola nelle pagine interne presentando il primo appuntamento ufficiale del suo Napoli. Parte il campionato, si fa sul serio con Ancelotti che dopo 9 anni torna in serie A e per la prima volta con un club meridionale. Guiderà il Napoli portandosi dietro il peso dei 91 punti dello scorso torneo e ritroverà subito il fascino della grande sfida perché la Lazio è una delle squadre che lotterà per la Champions. E Ancelotti si attende già un Napoli di livello, nonostante la tournée europea abbia lasciato risultati e prove poco convincenti che hanno favorito il pessimismo.