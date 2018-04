Napoli, Gazzetta: "Difesa record, un solo gol fuori con le big"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' bunker Napoli. La difesa record si esalta con le big, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport analizzando la sfida di domani contro la Fiorentina. L'esame si chiamerà Simeone, dopo aver lasciato in trasferta a digiuno praticamente tutti i bomber delle prime sei in classifica (dalla Juve all'Atalanta l'unico gol incassato è di De Vrij all'Olimpico). Nell'ultima gara la Juve non ha mai tirato in porta ed il Napoli con 23 gol al passivo a 4 turni dalla fine ha 12 gol subiti in meno rispetto allo scorso anno. Merito della ripetitività degli allenamenti, della continuità del progetto tecnico e tattico e la conferma dei perni principali con l'inserimento di Mario Rui che già conosceva i dettami di Sarri.