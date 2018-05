Napoli, Gazzetta: "Se Sarri lascia, De Laurentiis non è impreparato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis non si farà trovare impreparato in caso di addio di Sarri, scrive la Gazzetta dello Sport. Il presidente parla spesso con Antonio Conte che vedrebbe bene sulla panchina del suo Napoli e considera un amico. Rapporto di amicizia che c'è anche con Carlo Ancelotti, anche se entrambi hanno ingaggi che superano i 10mln a stagione e che non rientrano negli standard del club. Si segue con interesse Giampaolo per poter dare continuità all'attuale progetto tecnico, insistendo col 4-3-3 e che proprio Sarri suggerì al presidente dell'Empoli. C'è anche Inzaghi nel casting, ma bisognerebbe trattare con Lotito. Sul taccuino anche Emery, contattato già per il dopo-Benitez, ma anche Fonseca dello Shakhtar.