© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chissà che dopo l'ennesimo k.o. rimediato dal Napoli, il quarto su cinque partite di campionato nella gestione Gattuso, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non possano pensare di anticipare parte della rivoluzione della prossima estate e puntellare un organico che sta facendo enorme fatica. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, si potrebbe correre ai ripari con un altro paio di colpi.

I possibili nomi - Kostas Tsimikas, terzino mancino dell'Olympiacos, e Matteo Politano, per rimpinguare difesa e attacco. Per il primo dipende dall'Inter, ma è in uscita e il Napoli è interessato già dai tempi del Sassuolo; per il secondo dipende anche da Ghoulam, che al momento congela ogni operazione per quel concerne la fascia sinistra. Il club azzurro, comunque, potrebbe andare in forcing se le cose dovessero continuare ad andare così male. Sul greco c'è anche l'Arsenal, ma lui preferirebbe la destinazione azzurra. Senza la cessione dell'esterno difensivo algerino, però, Giuntoli non potrà muoversi.