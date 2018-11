Napoli, Corr. Mezzogiorno: "Ancelotti 'smonta' la squadra dei titolari"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dopo l’Empoli c’è il PSG, Ancelotti 'smonta' la squadra dei titolari". Questo il titolo del Corriere del Mezzogiorno in merito al Napoli, in attesa della sfida di domani sera contro i toscani al San Paolo. La squadra azzurra - si legge - sta valorizzando tutto l’organico a sua disposizione, sono stati schierati anche nelle formazioni iniziali i 21 giocatori disponibili e solo Koulibaly e Allan hanno superato il tetto dei 1000 minuti in campo. Il turn-over c’è ma fino ad un certo punto, nelle gare contro gli avversari più temibili in Italia e in Europa, un blocco di titolari è emerso.