Napoli, Corr. Mezzogiorno: "Invasione Reds, allerta dell’ordine pubblico"

Il Corriere del Mezzogiorno scrive della sfida di domani tra Napoli e Liverpool. "L’invasione dei Reds", titola il giornale che aggiunge come c'è l'allerta dell’ordine pubblico per l’arrivo di 2700 tifosi inglesi. I precedenti di otto anni fa trasmettono qualche preoccupazione: alla vigilia della sfida di Europa League al San Paolo, ci furono due agguati in pieno centro con quattro inglesi feriti. La vicenda ebbe dei risvolti anche nella gara di ritorno a Liverpool quando al grido di 'revenge' gli inglesi si dedicarono alla caccia al napoletano con tanti momenti di tensione, dopo gli striscioni offensivi contro Napoli esposti ad Anfield.