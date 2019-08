© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli è alla ricerca di un ultimo colpo per l'attacco dopo Hirving Lozano, in arrivo la prossima settimana. "De Laurentiis vuole Icardi. La contropartita è Milik", titola il Corriere del Mezzogiorno nell'apertura delle sue pagine sportive. L'obiettivo azzurro numero uno è proprio l'attaccante argentino, in uscita dall'Inter, per il quale sta prendendo corpo una ipotesi. Intanto proprio Lozano, il primo dei due colpi previsti per il reparto offensivo, è atteso in Italia mercoledì per le visite mediche.