Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Ancelotti, pugno duro: tutti in ritiro"

"Ancelotti, pugno duro: tutti in ritiro". Si apre così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno questa mattina in edicola sul caos in casa Napoli: "Botta e risposta nello spogliatoio con i giocatori, la squadra si divide ma non ha più scelta. Carlo Ancelotti ha dismesso gli abiti di leader calmo e si è reso protagonista di un clamoroso cambio di rotta. Pugno duro durante la riunione di ieri mattina nello spogliatoio. Faccia a faccia con i giocatori e decisione inderogabile: si va tutti in ritiro. A partire da domani a Castel Volturno e fino alla trasferta di Udine di sabato. Ha imputato alla squadra mancanza di carattere e scarso senso di responsabilità: colpe sono da dividere ma tutti insieme. I giocatori, non tutti favorevoli al ritiro, hanno chiesto una maggiore attenzione agli allenamenti e all’analisi delle partite degli avversari. Un confronto acceso, per il primo passo per il riscatto. De Laurentiis ora aspetta la Champions".