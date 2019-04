© foto di Pierpaolo

Il Napoli è chiamato a battere il Frosinone, sebbene gli stimoli in campionato siano pochi, dal momento che è reduce da due k.o. di fila. "Ancelotti sceglie la strada dell'equilibrio", titola in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea le parole di distensione pronunciate in conferenza stampa dal tecnico di Reggiolo.