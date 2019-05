© foto di Giulio Falciai

"Azzurri diversi". E' questo il titolo d'apertura presente all'interno delle pagine sportive del Corriere del Mezzogiorno. Mertens e Insigne, due modi di vivere la squadra e la città e di essere leader in campo diversi. Napoletano di nascita e napoletano per scelta. La differenza tra Lorenzo Insigne e Dries Mertens non è affatto sottile, eppure in campo sono i due volti di Napoli. Facce diverse di una stessa medaglia: l’una, quella del belga, sempre sorridente; l’altra più intensa, seriosa, a volte respingente.