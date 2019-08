Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "C'è già la Juve, test-verità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"C'è già la Juve, test-verità". E' questo il titolo con cui il Corriere del Mezzogiorno apre le sue pagine sportive, dedicandosi chiaramente al Napoli. Per Carlo Ancelotti questa "Non è una gara decisiva, ma ci dirà se possiamo essere competitivi. Abbiamo alzato la qualità della rosa", come dichiarato in conferenza stampa ieri pomeriggio. L'altro allenatore, invece, non ci sarà. Il più atteso forse. Maurizio Sarri infatti non andrà in panchina a causa della polmonite che gli ha fatto saltare anche l'esordio col Parma.