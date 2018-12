© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno edizione Campania non può che fare il punto sul Napoli, a poche ore dalla gara di Anfield. "Champions, il futuro in una notte", il titolo del quotidiano che sottolinea come quella di Liverpool sia una notte da dentro o fuori. Ancelotti ieri in conferenza ha ammesso: "E' un orgoglio giocare qui". Il patron De Laurentiis ha invece detto: "Lo dobbiamo ai nostri 40 milioni di tifosi".